Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:18

На севере Афганистана убит назначенный талибами замгубернатора

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Бадахшан мавлави Нисар Ахмад Ахмади погиб в результате теракта, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на управление информации и культуры провинции.

"Сегодня утром автомобиль, в котором находился Ахмади, подвергся нападению террориста-смертника в городе Файзабад (административный центр провинции Бадахшан - ИФ), в результате которого погибли два человека, в том числе он сам, и были ранены шесть других", - отмечается в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Афганистан Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель
Военная операция на Украине

Из-за повреждения Каховской ГЭС возникла угроза затопления для 300 домов

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июня

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 человек, планировавших захват власти

Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов

Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов

Официальный представитель президента Турции назначен главой нацразведки

Официальный представитель президента Турции назначен главой нацразведки

Еврокомиссия продлила ограничения на импорт сельхозпродуции из Украины в ряд стран ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });