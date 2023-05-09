США предоставят Украине системы ПВО и снаряды калибра 155 мм

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - США в рамках очередного пакета военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд направят ей системы ПВО и боеприпасы к ним, а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, говорится в пресс-релизе Пентагона.

В документе уточняется, что финансирование на это оборудование должно поступить из фондов "Инициативы по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative), в связи с чем США возьмут эти вооружения не из своих арсеналов, а получат их от оборонной индустрии или партнеров Вашингтона.

Украина должна получить также оборудование, чтобы интегрировать западные системы ПВО, ракеты к ним и радары в украинскую противовоздушную оборону.

Кроме того, США намерены передать Украине амуницию для борьбы с беспилотниками, обеспечивать Киеву доступ к снимкам с коммерческих спутников, помочь с обучением военнослужащих.

3 мая Белый дом объявил, что 37-й раз по распоряжению президента США Джо Байдена передает Украине военную помощь из американских арсеналов. В этот пакет помощи на $300 млн вошли боеприпасы для реактивных установок залпового огня HIMARS и артиллерии, гаубицы, противотанковые вооружения, неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70, огнестрельное оружие и патроны к нему.

К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд.