США выделят пакет военной помощи Киеву на $300 млн с боеприпасами для HIMARS и артиллерии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США в рамках очередного пакета военной помощи Украине направят ей боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые вооружения, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы объявим о новом транше помощи Украине в сфере безопасности", - сказала она на брифинге.

"Пакет помощи, о котором позднее сегодня сообщат Минобороны и Госдеп, будет включать в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS (...) а также больше снарядов для гаубиц, артиллерии, минометов, противотанковые вооружения", - продолжила она.

В свою очередь Пентагон обнародовал пресс-релиз, согласно которому Украине выделяют вооружений и оборудования на $300 млн.

Кроме боеприпасов для HIMARS, Минобороны США направит 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, снаряды калибров 120 мм, 81 мм и 60 мм для минометов, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ручные противотанковые гранатометы AT4 и Carl Gustaf.

Также в пакет помощи вошли неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70, огнестрельное оружие и патроны к нему, подрывные средства для разминирования местности, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержании работоспособности транспортных средств, запчасти.

О прошлом транше военной помощи Киеву США объявляли 19 апреля. К тому моменту общая стоимость такой помощи достигла примерно $36 млрд.