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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Европарламент ускорит обеспечение законодательной базы для увеличения выпуска боеприпасов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) принял во вторник решение срочно заняться законопроектом об увеличении производства боеприпасов и ракет в ЕС, сообщается в коммюнике из Страсбурга, где проходит пленарная сессия ЕП.

За предложение инициировать срочную процедуру по проекту закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP), представленному Европейской комиссией (ЕК) 3 мая, проголосовали 518 депутатов. Против выступили 59, воздержался 31.

Европарламент назначит переговорную группу и планирует приступить к голосованию по законопроекту на следующем пленарном заседании, которое состоится 31 мая - 1 июня в Брюсселе. Затем состоятся переговоры с Советом ЕС для достижения политического соглашения, за которое депутаты затем проголосуют на пленарном заседании в июле.

В понедельник парламентарии ЕС провели дебаты с членом Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретоном по законодательной инициативе ЕК.

В Европарламенте объясняют, что закон ASAP "направлен на срочную поставку боеприпасов и ракет на Украину и помощь государствам-членам в пополнении своих запасов". Вводя целевые меры, включая финансирование в размере 500 млн евро, этот закон предусматривает "увеличение производственных мощностей ЕС и решение проблемы текущей нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов".

Европарламент
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