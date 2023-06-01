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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Европарламент одобрил законопроект об увеличении производства боеприпасов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) проголосовал в четверг на своей пленарной сессии в Брюсселе в поддержку законопроекта об увеличении производства боеприпасов и ракет в ЕС.

Проект нового регламента ЕС утвержден 446 голосами евродепутатов. Против него проголосовали 67 парламентариев, и 112 воздержались, сообщила пресс-служба ЕП.

Как отмечается в коммюнике, закон "направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет Украине и на поддержку пополнения арсеналов государств-членов". Речь идет о наращивании при союзном финансировании в 500 млн евро производственных мощностей ЕС "для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов".

Эффективность этого регламента предполагается оценить к середине 2024 года "с учетом развития контекста безопасности". "По результатам может быть рассмотрен вопрос о продлении этих мер и выделении дополнительного бюджета", - говорится в документе.

Сообщается, что теперь Европарламент готов к переговорам со вторым законодателем Евросоюза – Советом ЕС, и депутаты надеются достичь соглашения как можно скорее. После этого в июле состоится окончательное голосование по этому закону.

ЕС Евросоюз Европарламент
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