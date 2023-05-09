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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Блинкен высказался за скорейшее продление черноморской зерновой инициативы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с британским коллегой Джеймсом Клеверли черноморскую зерновую инициативу и необходимость ее продления в ближайшее время.

Глава британского МИД также призвал продлить действие сделки.

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Блинкен поблагодарил за усилия по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерриша и власти Турции.

Он также заявил, что в американских правящих кругах по-прежнему настроены активно поддерживать Украину.

"Я не согласен с предположением о том, что такая наша поддержка становится слабее", - сказал Блинкен. Так он ответил на вопрос журналиста, предположившего, что в Вашингтоне политические круги теперь не так яро настроены помогать Киеву.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако зерновую сделку продлили еще на 60 дней.

США Энтони Блинкен
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