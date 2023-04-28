Песков оценил перспективы продления "зерновой сделки" как "не очень хорошие"

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В послании генсека ООН Антониу Гутерриша президенту РФ Владимиру Путину содержится аргументация относительно реализации "зерновой сделки", однако перспективы ее продления под вопросом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент (Путин) получил послание от господина Гутерриша, которое было передано через (министра иностранных дел) Лаврова. Там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описываются усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки. Но, как говорится, воз и ныне там", - сказал Песков.

По его словам, российские поставщики удобрений "испытывают те же проблемы". "Неизбежными остаются те же последствия, весьма и весьма негативные ограничения, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки", - сказал он.

"Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена. В этом плане перспективы (продления сделки) не очень хорошие", - сказал Песков, отвечая на вопрос о его видении ситуации с "зерновой сделкой" и перспектив ее продления.

В этой связи Песков напомнил о встрече Путина с главой российской Ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, которая прошла в четверг. "Вчера президент встречался с Гурьевым. И как раз президент его спрашивал, как у них обстоят дела. Гурьев как раз рассказал, что дела обстоят точно так же, как они обстояли. Никаких улучшений нет", - заключил Песков.

24 апреля стало известно, что Гутерриш передал в Нью-Йорке главе российского МИД Сергею Лаврову письмо на имя Путина. В письме высказывались предложения по совершенствованию, продлению и расширению зерновой сделки, "с учетом позиций, недавно выраженной сторонами, и рисков, с которыми сталкивается глобальная продовольственная безопасность". Такие же послания были направлены Украине и Турции.

В последнее время в Москве скептически оценивают перспективы продления зерновой сделки, указывая, что не исполняется та ее часть, которая касается отмены препятствий для поставок российского зерна и удобрений.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, РФ, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.