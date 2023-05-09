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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в нанесении побоев и клевете

Экс-президента обязали выплатить $5 млн компенсации

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в нанесении побоев и клевете
Журналиста Элизабет Джин Кэрролл
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в нанесении побоев и клевете в отношении журналистки Джин Кэрролл, он должен будет выплатить $5 млн компенсации, сообщает во вторник Associated Press.

Присяжные отвергли утверждения Кэрролл о том, что Трамп изнасиловал ее в 1996 году, однако признали факт домогательств, а также то, что он опорочил репутацию Кэролл. Бывшего главу Белого дома обязали выплатить $2 млн за нанесение побоев и $3 млн за клевету.

Трамп, который не присутствовал в зале суда, ранее заявлял, что никогда не домогался Кэрролл и даже не знаком с ней.

По словам адвоката 45-го американского президента Джо Такопина, Кэрролл придумала всю историю, чтобы стимулировать продажи своей автобиографии, вышедшей в 2019 году. Именно в этой книге она впервые обвинила Трампа в изнасиловании - якобы он домогался ее в раздевалке магазине Bergdorf Goodman,.

После вердикта Трамп вновь заверил, что никогда не встречал Кэролл. "Этот вердикт- продолжение самой крупной в истории охоты на ведьм", - отметил бывший президент.

США Дональда Трамп
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