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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Что случилось этой ночью: среда, 10 мая

Суд обязал Трампа выплатить $5 млн, из Украины в рамках "зерновой сделки" экспортировано 30 млн тонн продовольствия, четырех человек застрелили у синагоги в Тунисе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в нанесении побоев и клевете в отношении журналистки Джин Кэрролл. Бывшего президента США обязали выплатить $5 млн.

- Почти 30 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки". Более 595 тыс. тонн получили в качестве гуманитарной помощи Афганистан, Эфиопия, Кения, Сомали и Йемен.

- Байден и лидеры Конгресса США не договорились о повышении потолка госдолга. Глава Белого дома после переговоров решительно выступил против идеи дефолта.

- Четыре человека стали жертвами стрельбы у синагоги в Тунисе. По данным полиции, огонь открыл военнослужащий тунисской морской национальной гвардии.

- "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов. Матч на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:1.

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