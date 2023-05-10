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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Четыре человека погибли в результате стрельбы у синагоги в Тунисе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы накануне вечером у синагоги Гриба на острове Джерба в Тунисе, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД страны.

"Четыре человека погибли при нападении возле места паломничества евреев в Тунисе", - пишут издания.

По данным полиции, военнослужащий морской национальной гвардии в Агир-Джербе убил своего коллегу, а затем направился к синагоге Гриба и открыл огонь по охранявшим ее силовикам. Ответным огнем стрелок был нейтрализован.

В ведомстве сообщили, что синагога оцеплена, территория охраняется, устанавливаются причины произошедшего.

Ежегодное паломничество в старейшую синагогу Африки регулярно привлекает сотни евреев из Европы и Израиля на Джербу - крупный курорт у побережья южного Туниса, расположенный в 500 км от столицы страны.

Тунис Джерба
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