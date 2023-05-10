Армяно-азербайджанские переговоры по мирному соглашению запланированы на 19 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут переговоры 19 мая, сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

"Запланированы переговоры на уровне глав МИД 19 мая. На столе переговоров - текст мирного соглашения", - сказал Сафарян армянским СМИ в среду.

О месте встречи он не сообщил.

В минувший вторник секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил журналистам, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Брюсселе 14 мая, после чего запланирована еще одна встреча в Кишиневе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в начале июня.

К встрече в Кишиневе присоединятся президент Франции и канцлер Германии. Кроме того, посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Пашинян и Алиев "в скором времени" встретятся в Москве.