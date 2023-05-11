Армения сообщила об артобстреле со стороны азербайджанских военных на востоке страны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк на востоке Армении из артиллерии и минометов, сообщает Минобороны Армении.

"С 06:00 11 мая подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из артиллерийских средств и минометов по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка", - отметили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что министерство выступит с дополнительной информацией.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило о ранении азербайджанского военного вечером 10 мая в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе. Раненый был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

"Армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня. В направлении совершения провокации подразделениями Азербайджанской Армии были приняты необходимые ответные меры", - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Там добавили, что ВС Армении продолжили обстрел позиций азербайджанских военных на границе и в четверг утром. ""Начиная с утра 11 мая, вооруженные силы Армении (...) с позиций, расположенных в направлении Зода Басаркечерского района, обстреливают из минометов позиции азербайджанской армии. Подразделения армии Азербайджана принимают необходимые ответные меры", - уточнили в Минобороны страны.