Банк Англии в четверг может повысить ставку до максимума с 2008 года

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии в четверг может поднять ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5% годовых, полагает подавляющее большинство аналитиков и экономистов.

Если прогноз оправдается, ее уровень будет самым высоким с 2008 года.

Банк Англии повышал ставки на протяжении одиннадцати заседаний подряд с декабря 2021 года, майское может стать двенадцатым, отмечает Financial Times.

При этом внимание экономистов будет сосредоточено на отчете по итогам заседания и свежих экономических прогнозах в попытке оценить дальнейшие действия британского ЦБ.

После предыдущего заседания, прошедшего в марте, вопрос о подъеме процентной ставки в мае не был предрешенным. Тогда Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) заявлял, что он продолжит отслеживать "доказательства устойчивого инфляционного давления", прежде чем снова повышать стоимость кредитования.

Затем стало известно, что потребительские цены в стране в марте выросли на 10,1%. Это оказалось существенно выше сделанного Банком Англии в феврале прогноза в 9,2%. Высокая инфляция вместе с рядом других факторов позволила экспертам сделать вывод, что доказательств для подъема ставок достаточно.

При этом почти все аналитики ожидают подъема на 25 б.п.

Главный экономист Nomura в Великобритании Джордж Бакли считает, что шансы на какие-либо другие шаги со стороны Банка Англии, кроме повышения на 25 б.п., "очень низки". "Судя по котировкам, рынки думают также", - добавил он.

Между тем экономисты Barclays предположили, что MPC может последовать примеру Федеральной резервной системы и просигнализировать о том, что конец периода ужесточения денежно-кредитной политики близок, пишет CNBC. В результате в июне Банк Англии повысит ставку еще раз на 25 б.п., после чего она достигнет пика в 4,75% годовых.

Аналитики Deutsche Bank также прогнозируют два подъема на четверть процентного пункта – в мае и в июне.

Между тем Goldman Sachs предупреждает о том, что британский ЦБ может быть вынужден поднять ставку до 5% годовых этим летом в рамках борьбы с самой высокой среди стран G7 инфляцией, пишет The Guardian.

Хотя вполне вероятно, что MPC хочет перейти к тому, чтобы увеличивать ставку один раз в квартал после майского заседания, "мы по-прежнему сомневаемся, что это будет возможно в условиях сохраняющегося инфляционного давления", заявил экономист банка Ибрагим Квадри. "Поэтому мы ожидаем, что комитет продолжит повышать процентную ставку на 25 б.п., пока не достигнет конечной ставки в 5% в августе", - отметил он.

"Инфляция становится серьезной проблемой в Великобритании, - полагает бывший член MPC, профессор Королевского колледжа Лондона Мартин Уил. - Здесь она выглядит более укоренившейся. Это означает, что денежно-кредитная политика в Великобритании должна быть более жесткой".

Банк Англии подведет итоги майского заседания в четверг в 15:00, тогда же будут опубликованы обновленные экономические прогнозы.