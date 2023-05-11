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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам майского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.

Этот шаг совпал с прогнозами большинства аналитиков и экономистов.

Таким образом, ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), тогда как двое (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

При этом в ЦБ не исключают вероятность дальнейшего повышения стоимости заимствований.

"Темпы ослабления внутреннего инфляционного давления будут зависеть от развития ситуации в экономике, включая влияние существенного повышения базовой ставки, - отмечается в отчете. - Неопределенность в отношении глобальных финансовых и экономических перспектив остается повышенной".

"MPC продолжит внимательно отслеживать сигналы об инфляционном давлении, включая ситуацию на рынке труда и динамику заработной платы, а также инфляцию в секторе услуг. Если появятся признаки более устойчивого давления, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", - отмечается в протоколе заседания. Аналогичная фраза была в документе по итогам предыдущего заседания.

Целью ЦБ по-прежнему является возвращение инфляции к уровню 2% в среднесрочной перспективе.

Как сообщалось, потребительские цены в Великобритании в марте увеличились на 10,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале. Тем не менее, темпы роста цен превышают отметку 10% семь месяцев подряд.

Курс британской нацвалюты остается близко к минимуму за одиннадцать месяцев после объявления решения ЦБ.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2607 по сравнению с $1,2627 на закрытие предыдущих торгов. Курс евро составляет 0,8675 фунта против 0,8701 фунта днем ранее.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 22 июня.

Банк Англии Великобритания
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