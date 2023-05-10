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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Чехия в I квартале увеличила импорт нефти из Азербайджана в 1,6 раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Чехия в марте импортировала из Азербайджана 130 702 тонны нефти на 81,63 млн евро, говорится в материалах чешского статистического управления, которыми располагает "Интерфакс-Азербайджан".

По данным ведомства, Азербайджан в марте 2022 года поставил в страну 26 982 тонны нефти на 17,341 млн евро. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в марте вырос в физическом выражении в 4,8 раза, в денежном - в 4,7 раза.

В целом, Чехия в первом квартале 2023 года импортировала из Азербайджана 523 727 тонн нефти (рост в 1,6 раза по сравнению с январем-мартом 2022 года - ИФ) на 329,298 млн евро (рост в 1,7 раза).

По данным статистического управления, всего Чехия закупила в марте 509 830 тонн нефти (рост на 11,5%), потратив на эти цели 222,859 млн евро (снижение на 17,2%).

Чехия Азербайджан
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