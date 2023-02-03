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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Россия в декабре исчезла из списка поставщиков нефти в Италию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Италия в декабре увеличила импорт нефти на 12,2% к уровню ноября, до 5,5 млн тонн, сообщило министерство экологического перехода страны; Россия в декабре выбыла из списка поставщиков нефти в Италию.

Основными поставщиками являлись: Азербайджан с 854 тыс. тонн, Ливия, увеличившая объем в 1,5 раза, до 836,5 тыс. тонн и Казахстан с 773,9 тыс. тонн. Россия, которая ране была среди основных поставщиков, в декабре исчезла из списка.

Средняя цена импорта для Италии в декабре составила $85,5 за баррель (в ноябре $89,74/б). Самым дорогим сортом стал Arabian Light ($103,63), самым дешевым - иракский Basrah Heavy (Fao Blend) - $62,68/б.

Всего в прошлом году Италия импортировала 62,5 млн тонн нефти, из которых на Россию пришлось 12,1 млн тонн, или 18,5%. Средняя цена покупки сырья в 2022 году составила $99,91/б. Самая высокая цена была у Nigeria Abo - $130,95/б, самая низкая - у Basrah Heavy (Fao Blend) - $75,47/б.

Страны ЕС после начала специальной военной операции на Украине заявили о планах снижения зависимости от поставок российских энергоресурсов. В рамках очередного пакета санкций 5 декабря 2022 года ведено эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти.

Италия
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