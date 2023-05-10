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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Разработчик платформы игр Roblox в I квартале увеличил выручку на 22%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox в первом квартале 2023 года увеличил чистый убыток на две трети, однако зафиксировал рост выручки на 22%, что оказалось хуже ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $268,3 млн, или 44 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $160,2 млн, или 27 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

При этом выручка увеличилась до $655,3 млн с $537,1 млн годом ранее.

Общий объем денежных поступлений (bookings) – показатель, включающий в себя выручку и отсроченные поступления от продажи виртуальной валюты на сайте компании, вырос на 23% – до $773,8 млн с $631,2 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 35 цента на акцию при выручке в $643,3 млн и объеме денежных поступлений в $767,7 млн.

Количество ежедневно активных пользователей Roblox составляло на конец марта 66,1 млн, что на 22% превышает показатель годом ранее. При этом средний объем поступлений в расчете на активного пользователя не изменился и составил $11,70.

Котировки акций Roblox в ходе торгов в среду растут на 4,3%. Капитализация компании с начала года повысилась на треть (до $22,1 млрд).

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

Roblox
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