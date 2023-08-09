Разработчик платформы игр Roblox во II квартале увеличил чистый убыток в 1,6 раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. во втором квартале зафиксировал чистый убыток в $283 млн - в 1,6 раз больше, чем годом ранее, а его денежные поступления не оправдали ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, убыток в расчете на акцию составил $0,46 по сравнению с $0,3 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток Roblox на уровне $0,44 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась на 15%, до $680,8 млн при консенсус-прогнозе аналитиков в $665,9 млн.

Показатель выручки с учетом отложенных поступлений (bookings) вырос на 22%, до $780,7 млн, оказавшись хуже ожиданий рынка ($787 млн).

Среднее количество ежедневно активных пользователей Roblox во втором квартале составило 65,5 млн, что на 25% превышает показатель того же периода годом ранее. Средний объем поступлений в расчете на активного пользователя уменьшился на 3%, до $11,92.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет участникам создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. В марте 2021 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже через прямой листинг, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около $45 млрд.

Акции Roblox в ходе предварительных торгов в среду теряют в цене 13%. С начала текущего года их стоимость выросла на 32,6%.