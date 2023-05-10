Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Чавушоглу отметил, что в Стамбуле обсуждается продление зерновой сделки еще на два месяца

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Делегации Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле обсуждают продление зерновой сделки на два месяца, сообщает в среду издание Daily Sabah со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Встреча между делегациями Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле сосредоточена на продлении черноморской зерновой инициативы еще на два месяца", - приводит издание слова Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Чавушоглу, на которой они обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Турция Стамбул МИД РФ Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 10 мая

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Банк Англии в четверг может повысить ставку до максимума с 2008 года

В Тель-Авиве сработала воздушная тревога

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку газа

Армяно-азербайджанские переговоры по мирному соглашению запланированы на 19 мая

Путин отменил запрет на воздушные перевозки в Грузию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });