В Анкаре ожидают продолжения переговоров по зерновой сделке в ближайшие дни

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями Турции, России, Украины и ООН по зерновой сделке продолжаться в ближайшее время, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкую сторону.

Отмечается, что это будут переговоры по техническим вопросам.

В Минобороны Турции указали, что прошедшие в Стамбуле двухдневные переговоры с представителями всех четырех сторон были полезными и конструктивными, удалось добиться прогресса.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия по "зерновой сделке" не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен.