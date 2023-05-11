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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В Анкаре ожидают продолжения переговоров по зерновой сделке в ближайшие дни

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями Турции, России, Украины и ООН по зерновой сделке продолжаться в ближайшее время, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкую сторону.

Отмечается, что это будут переговоры по техническим вопросам.

В Минобороны Турции указали, что прошедшие в Стамбуле двухдневные переговоры с представителями всех четырех сторон были полезными и конструктивными, удалось добиться прогресса.

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Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия по "зерновой сделке" не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен.

Турция Украина РФ ООН
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