Президент Латвии решил не баллотироваться на второй срок

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок, призывает и другого кандидата - Улдиса Пиленса - последовать его примеру; это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост главы государства.

"Я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая", - говорится в заявлении Левитса, распространенном канцелярией президента.

Он пояснил, что ни у него, ни у Пиленса нет явного большинства. "В такой ситуации существует реальная вероятность того, что решающие голоса на выборах президента будут отданы партиям, которые не представляют латышский и западный курс Латвии", - заявил Левитс.

"В той хрупкой ситуации с безопасностью, в которой находится Латвия, это подало бы неверный сигнал как нашим гражданам, так и нашим союзникам, и Москве", - отметил президент.

Он отмечает, что в настоящее время мнения в коалиции разделились: Национальное объединение и "Новое Единство" поддержали его кандидатуру, а "Объединенный список" и оппозиционная "Латвия на первом месте" – Пиленса (основатель "Объединенного списка").

Левитс призвал Пиленса отказаться от участия в выборах. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах государства. Он считает, что при нынешнем политическом составе Сейма единственной реально возможной коалицией, которая может более или менее гарантировать одновременно национальную и западную ориентацию Латвии, является действующая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка".

Кандидатуру Левитса планировало выдвинуть Национальное объединение. "Объединенный список" уже официально заявил в среду о своем кандидате Пиленсе.

Ни один из двух упомянутых кандидатов до сих пор не получил убедительной поддержки в Сейме, но коалиция еще не достигла согласия в вопросе по кандидату, и премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду допустил, что "Новое Единство" также может выдвинуть своего кандидата на пост президента.

Выдвижение кандидатов на пост президента началось 9 мая и завершится в выходные.

Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.