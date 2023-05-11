Главу МИД Латвии Ринкевича выдвинули на пост президента

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Партийное объединение "Новое Единство" решило выдвинуть на пост президента Латвии министра иностранных дел республики Эдгара Ринкевича, сообщили на пресс-конференции представители партии.

Председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил, что "Новое Единство" 11 мая официально выдвинуло кандидатуру Ринкевича. 10 мая это политическое объединение поддержало решение кандидата, действующего президента страны Эгила Левитса не баллотироваться на второй срок. После этого фракция "Нового Единства" в Сейме обсудила вопрос о выдвижении своего кандидата и решила заявить кандидатуру Ринкевича.

Премьер-минист Латвии Кришьянис Кариньш, со своей стороны, сказал, что поскольку Левитс объявил, что не пойдет на новый срок, "Новое Единство" "в очень короткие сроки и при очень высоком консенсусе" пришло к решению о выдвижении кандидатуры Ринкевича на пост президента.

Ринкевич, в свою очередь, поблагодарил коллег по фракции и премьер-министра за доверие и подчеркнул, что главная задача следующего президента с учетом крайне изменчивой международной обстановки - внутренняя и внешняя безопасность.

Он отметил, что желал бы видеть более быстрые и решительные действия Латвии как в сфере народного хозяйства, так и в вопросах соблюдения стандартов прав человека. Если парламент "окажет это доверие", то политик готов установить высокий приоритет данных вопросов в повестке дня главы государства, заявил кандидат в президенты.

Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале. Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Он имеет две степени магистра, одна из которых получена на кафедре политических наук в ЛУ, вторая - в Промышленном колледже стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США.

В 1990-е годы Ринкевич был журналистом Латвийского радио, затем работал на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года более 10 лет занимал пост госсекретаря. С 2002 по 2003 год он был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО.

С октября 2008 года по июль 2011 года он возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса. В 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса. В начале 2012 года вступил в Партию реформ. Сохранил пост министра иностранных дел в ряде правительств.

Весной 2014 года вступил в партию "Единство". На выборах в сейм 2022 года был избран в парламент по списку партийного объединения "Новое Единство".