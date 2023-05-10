Семью Байдена заподозрили в "торговле влиянием" в период его вице-президентства

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государства и, возможно, пытались скрыть это. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на комитет Палаты представителей США по надзору и подотчётности.

Согласно документу, подготовленному этим комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США. В частности, деньги в США переводили юридические лица из Китая и Румынии.

По словам председателя комитета Джеймса Комера, полученная информация также предполагает, что члены семьи Байдена пытались "оказать влияние и использовать бизнес-схемы", возможно, чтобы "скрыть источник и общий объем средств, полученных от иностранных компаний".

Он указал, что созданные родственниками Байдена компании базировались, главным образом, в Делавэре и Вашингтоне. В их учреждении помогли бизнес-партнеры Хантера Байдена, сына на тот момент вице-президента США.

Цель расследования комитета – выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон. Издание Politico отмечает, что в подготовленном комитетом документе прямых обвинения в адрес самого президента США нет.

При этом Комер уверен, что Байден не мог не участвовать в описанных комитетом схемах. "Не думаю, что хоть кто-то в США считает совпадением, что целых девять членов семьи Байдена получали деньги (из-за рубежа - ИФ), - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что президент во всем этом участвовал с самого начала. Конечно, мы продолжим изучать данный вопрос", - добавил конгрессмен-республиканец.

В Белом доме раскритиковали расследование Палаты представителей США, назвав его "очередной политической уловкой".

"Конгрессмен Комер известен манипуляцией фактами и распространением необоснованных инсинуаций, и при этом он отказывается проводить свои так называемые расследования в соответствии с законодательством", - сказал представитель Белого дома Иэн Сэмс.

Байден занимал пост вице-президента США в период с 2009 по 2017 год.