Республиканцы заявили о наличии у ФБР документа о возможных коррупционных связях Байдена

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ФБР сообщило о существовании документа, в котором говорится о якобы вовлечении Джо Байдена в его бытность вице-президентом в "криминальную коррупционную схему" c иностранцем, заявил председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности, республиканец Джеймс Комер.

"В ходе нашего разговора директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование документа FD-1023, в котором утверждается, что Байден, тогда занимавший пост вице-президента, был вовлечен в криминальную коррупционную схему, связанную с иностранным гражданином", - говорится в заявлении Комера, опубликованном в соцсети.

Конгрессмен отметил, что глава ФБР "не взял на себя обязательство предоставить документы", запрошенные комитетом Палаты представителей, но при этом предложил конгрессменам оформить разрешение для "личного ознакомления с документами в штаб-квартире ФБР".

"Если ФБР не передаст FD-1023, (...) комитет начнет разбирательство о неуважении к требованиям Конгресса", - подчеркнул Комер.

Ранее в мае телеканал Fox News со ссылкой на комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности сообщил, что члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государства и, возможно, пытались скрыть это.

Согласно документу, подготовленному этим комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США. В частности, деньги в США переводили юридические лица из Китая и Румынии.

По словам Комера, полученная информация также предполагает, что члены семьи Байдена пытались "оказать влияние и использовать бизнес-схемы", возможно, чтобы "скрыть источник и общий объем средств, полученных от иностранных компаний".

Он указал, что созданные родственниками Байдена компании базировались, главным образом, в Делавэре и Вашингтоне. В их учреждении помогли бизнес-партнеры Хантера Байдена, сына на тот момент вице-президента США.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон.

В Белом доме раскритиковали расследование Палаты представителей США, назвав его "очередной политической уловкой".

Байден занимал пост вице-президента США в период с 2009 по 2017 год.