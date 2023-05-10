Чехия увеличит мощности нефтепровода TAL для ухода от поставок нефти по "Дружбе" из РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Чехия намерена снизить зависимость от поставок нефти по российскому трубопроводу "Дружба" посредством увеличения мощности трансальпийского нефтепровода TAL в 2024 году. Об этоообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы.

"Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договоренности о реализации проекта (по расширению мощности нефтепровода - ИФ), который должен быть завершен в 2024 году", - заявил премьер-министр Чехии по итогам встречи с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

Трубопровод TAL соединяет Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира, с Германией, откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL. Чехии необходимо импортировать 7-8 млн тонн, половина которых приходится на поставки по трубопроводу "Дружба", и другая половина – по IKL.

В свою очередь Мелони заявила, что "Европа не должна быть энергозависима".