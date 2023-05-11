Что случилось этой ночью: четверг, 11 мая

Заявление Пескова о действиях армии РФ в ходе СВО, удары Израиля по объектам "Исламского джихада", план Чехии по увеличению мощности нефтепровода TAL

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Песков заявил, что РФ в ходе СВО пытается беречь жизни людей и сохранять инфраструктуру. По словам пресс-секретаря российского президента, России удалось частично решить задачи, поставленные в рамках СВО, однако некоторые цели еще не достигнуты.

- Израиль нанес новые удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении руководителя ракетной программы палестинской группировки Али Хасана Гали.

- Чехия увеличит мощности нефтепровода TAL для ухода от поставок нефти по "Дружбе" из РФ. Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договоренности по завершению этого проекта в 2024 году.

- Пекин отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США. При этом Пентагон заявил, что хочет поддержания "открытых линий связи" с китайскими военными лидерами.

- Семью Байдена заподозрили в "торговле влиянием" в период его вице-президентства. Согласно документу, подготовленному комитетом Палаты представителей, родственники политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников.