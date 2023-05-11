Южнокорейский институт развития ухудшил прогнозы для ВВП и инфляции в стране на 2023 год

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Государственный институт развития Южной Кореи (Korea Development Institute, KDI) понизил прогноз роста ВВП страны на 2023 год, отметив, в частности, сокращение экспорта на фоне ослабления спроса на полупроводниковые компоненты и другие южнокорейские товары.

Согласно новому прогнозу KDI, ВВП страны увеличится в этом году на 1,5%. В феврале прогнозировался рост на 1,8%.

В 2024 году экономика Южной Кореи ускорит рост до 2,3%, ожидают в KDI.

Прогноз инфляции в стране на текущий год понижен организацией до 3,4% с 3,5%. В следующем году темпы роста потребительских цен, как ожидается, замедлятся до 2,4%.

Банку Кореи необходимо соблюдать жесткую монетарную политику, чтобы добиться возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, отмечают в KDI.

В 2022 году инфляция в Южной Корее составила 5,1%, став максимальной с 1998 года.