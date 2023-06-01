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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Экспорт Южной Кореи в мае упал 18-й месяц подряд

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года экспорт Южной Кореи снизился на 15,2% относительно того же месяца прошлого года - до $52,24 млрд, по предварительным данным Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Показатель падает уже восемнадцатый месяц подряд, чего не происходило с 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение экспорта в прошлом месяце на 16,8%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали уменьшения на 16,9%.

Поставки полупроводниковой продукции за рубеж (главная статья экспорта страны) рухнули на 36,2% на фоне снижения спроса и цен. Экспорт нефтепродуктов уменьшился на 33,2%, нефтехимической продукции - на 26,3%, стальной - на 8,8%, текстильной - на 14,8%, компьютеров - на 57,5%. Между тем поставки автомобилей подскочили на 49,4%.

Экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, снизился на 20,8%, в страны АСЕАН - на 21,2%, США - на 1,5%, Европейский союз - на 2%.

Южнокорейский импорт в мае упал на 14% и составил $54,34 млрд. Это самое значительное снижение с августа 2020 года. Оно обусловлено, в частности, сокращением закупок энергоносителей на 20,6%.

Эксперты ожидали уменьшения импорта на 14,5%.

Дефицит торгового баланса Южной Кореи в прошлом месяце составил $2,1 млрд по сравнению с $1,53 млрд годом ранее.

Отрицательное сальдо отмечается четырнадцатый месяц подряд. Такого длительного периода внешнеторгового дефицита не было с 1997 года.

Южная Корея
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