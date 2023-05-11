Началось обсуждение приоритетов для создания глобальной системы ESG-стандартов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совет по международным стандартам отчетности в области устойчивого развития (ISSB) начал общественные консультации о приоритетах работы на ближайшие два года, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу по формированию единых стандартов раскрытия ESG-информации для финансового рынка.

"Определяя следующие направления для исследований и разработки стандартов, мы в первую очередь продолжаем фокусироваться на создании стандартов, требующих от компаний раскрытия качественной и значимой информации, необходимой для принятия инвестиционных решений, коммуникаций компаний с инвесторами", - сказал через пресс-службу председатель ISSB Эммануэль Фабер.

В вынесенном на обсуждение 30-страничном документе ISSB просит оценить приоритетность различных направлений своей работы, а также предлагает со своей стороны четыре потенциальных направления для дальнейшей разработки стандартов. Это биоразнообразие, экосистемы и экосистемные услуги; человеческий капитал; права человека; интеграция различных видов отчетности.

До конца июня ISSB выпустит два первых своих базовых стандарта: "Раскрытие информации, связанной с климатом" (S2) и "Общий стандарт раскрытия информации, связанной с устойчивым развитием" (S1).

Совет поддержал недавно поэтапный подход к внедрению этих стандартов, начиная с 2024 года. В первый год компании смогут ограничиться полным и качественным раскрытием информации о климатических рисках (S2). Начиная со второго года компании должны будут публиковать полные данные по всему спектру новых требований (S1).

Совет мотивировал свое решением тем, что надо дать бизнесу время освоить новые требования в сфере раскрытия информации, наладить внутренние процессы для их выполнения. Кроме того, именно начало комплексного и стандартизованного раскрытия сведений о климатических рисках инвесторы считают наиболее срочным вопросом.

В первый год компаниям не нужно будет, таким образом, раскрывать всю информацию о рисках и возможностях, связанных с устойчивым развитием (помимо информации, касающейся климата), публиковать ежегодную информацию об устойчивом развитии вместе с финансовой отчетностью, а в части климатических рисков - раскрывать информацию о выбросах парниковых газов по Scope 3 (то есть по всей цепочке производства и потребления продукции).

Предстоящий постепенный переход к использованию глобальных стандартов, разработанных Фондом МСФО, станет вызовом для российских компаний, публикующих отчетность об устойчивом развитии, сказал недавно начальник Управления развития корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин. "Один из ключевых моментов и одна из сложностей такого раскрытия - это показать, как именно нефинансовые показатели, и как то, как компания управляет ESG-рисками и возможностями, влияет на финансовые показатели", - отмечал он.

ISSB был сформирован международной конференцией по климату COP26 для разработки международных стандартов в области устойчивого развития. Организационной платформой для Совета является Фонд МСФО, проекты стандартов опираются на разработки независимых организаций.