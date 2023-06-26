Опубликованы созданные под эгидой Фонда МСФО стандарты ESG-раскрытия

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет по международным стандартам отчетности в области устойчивого развития (ISSB) официально опубликовал первые два стандарта раскрытия ESG-информации, которые должны стать основой для гармонизации нефинансовой отчетности в мире.

Выпуск стандартов приурочен к открытию в Лондоне 26 июня ежегодной конференции Фонда МСФО, под эгидой которого была создана ISSB.

Документы являются первым шагом на пути формирования единых глобальных подходов к раскрытию качественной, сравнимой информации об устойчивом развитии, необходимой для принятия инвестиционных решений. Предполагается, что стандарты ISSB, в поддержку принятия которых активно выступала G7 и другие международные организации, будут постепенно закреплены в качестве обязательных на уровне отдельных стран.

Стандарты вступят в силу с января 2024 г., но будут внедряться поэтапно. Согласно принятому ранее ISSB решению, компании смогут в первый год внедрения новых правил ограничиться полным и качественным раскрытием информации о климатических рисках (стандарт "Раскрытие информации, связанной с климатом" - S2). Начиная со второго года, компании должны будут начать публиковать полные данные по всему спектру новых требований (их определяет второй документ - "Общий стандарт раскрытия информации, связанной с устойчивым развитием" - S1).

В первый год компаниям не нужно будет, таким образом, раскрывать, в частности, информацию о рисках и возможностях, связанных с устойчивым развитием, помимо информации, связанной с климатом, и раскрывать ежегодную информацию об устойчивом развитии вместе с финансовой отчетностью; раскрывать информацию о выбросах парниковых газов по Scope 3.

Российские ведомства сейчас обсуждают собственные методические рекомендации по нефинансовой отчетности, но одновременно готовы использовать и стандарты Фонда МСФО. "В целях обеспечения однозначности понимания составителями отчетности об устойчивом развитии и ее пользователями смысла, характера и содержания такой отчетности считаем целесообразным применение в РФ для составления и раскрытия информации об устойчивом развитии международных стандартов финансовой отчетности, принимаемых Фондом МСФО, в частности, МСФО S1 "Общий стандарт раскрытия информации, связанной с устойчивым развитием" и МСФО S2 "Стандарт раскрытия информации, связанной с климатом", - говорится в письме Минфина, направленном в Минэкономразвития в начале июня.

Как показал проведенный "Интерфаксом" среди крупнейших публичных компаний РФ опрос, они готовы придерживаться стандартов, востребованных инвесторами и зарубежными торговыми партнерами, и принятыми на уровне национальных регулирующих органов. При этом бизнес видит и определенные технические сложности при внедрении новых требований.

Глава Национального ESG альянса Андрей Шаронов в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что Россия в целом будет готова присоединиться к процессу адаптации новых международных стандартов.

Предстоящий постепенный переход к использованию глобальных стандартов станет вызовом для российских компаний, публикующих отчетность об устойчивом развитии, говорил ранее начальник управления развития корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин.

Данные опросов, публиковавшихся ЦБ, говорят о том, что сейчас российские компании используют для раскрытия ESG-информации в основном международные стандарты GRI.

Новые стандарты ориентированы прежде всего на инвестиционное сообщество и предполагают, что показатели, которые включаются в состав отчетности об устойчивом развитии, влияют на финансовые показатели компании. "Один из ключевых моментов и одна из сложностей такого раскрытия – это показать, как именно нефинансовые показатели, и как то, как компания управляет ESG-рисками и возможностями, влияет на финансовые показатели", - сказал Якушин.

Новые стандарты предусматривают также обязательное раскрытие компаниями информации по Scope 2, то есть о выбросах парниковых газов, связанных с закупкой энергии и тепла, а в дальнейшем – и по всей цепочке поставок и потребления товаров и услуг (Scope 3), напомнил Якушин.

Рекомендации Банка России по нефинансовой отчетности, вышедшие в 2021 г., исходят из широко используемого сейчас в мире принципа двойной существенности (влияния ESG-рисков и возможностей на результаты финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, с одной стороны, и воздействие организации на окружающую среду, общество и экономику, то есть на внешний мир, с другой).

ISSB поддерживают G7, G20, IOSCO; проекты стандартов опираются на разработки Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) и других организаций.