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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Неизвестный застрелил двух человек на заводе Mercedes в Германии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный открыл стрельбу в четверг на заводе Mercedes-Benz на юго-западе Германии, в результате которой погибли два человека, сообщает Associated Press.

По информации следователей, инцидент произошел в городе Зиндельфинген близ Штутгарта. Стрелка взяли под стражу.

Погибшим было по 44 года, а стрелку - 53, все они работали на логистическую компанию Rhenus. Мотивы его поступка не сообщаются.

В компании Mercedes-Benz подтвердили гибель двух человек, заявили, что шокированы этой трагедией.

Mercedes-Benz Германия
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