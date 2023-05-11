США рассматривают возможность незначительного ослабления санкций против РФ в обмен на освобождение Уилана и Гершковича

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты прорабатывают несколько предложений для освобождения находящихся в заключении в РФ американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, в том числе незначительное смягчение санкций, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

По их словам, "в настоящий момент США не удерживают российских разведчиков высокого ранга", которых можно было бы предложить в качестве обмена. Поэтому Вашингтон обратился за помощью к союзникам, чтобы выяснить, нет ли у них подходящих "кандидатов" для обмена с Москвой.

"Американские должностные лица опрашивают союзников (...) и на предмет идей о том, что может побудить Москву к освобождению американских заключенных", - отметили собеседники телеканала.

Они добавили, что обращения США направлены странам, которые в последнее время задерживали предполагаемых российских разведчиков, включая Бразилию, Норвегию и Германию, а также - странам на постсоветском пространстве.

"Белый дом также рассматривает возможность незначительного смягчения санкций", подчеркнули высокопоставленные представители администрации США.

Они уточнили, что "цель Вашингтона состоит в том, чтобы вернуть домой одновременно Уилана и Гершковича в рамках одной общей сделки" с Москвой.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.