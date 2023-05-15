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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Брат Уилана сообщил, что в колонии не приняли передачу от посла США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Администрация мордовской колонии, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, отказалась принять передачу, которую туда привезла американский посол Линн Трейси. Об этом "Интерфаксу" сообщил брат осужденного Дэвид Уилан.

"От Пола мы узнали, что тюрьма отказалась принять вещи от посла Трейси и сотрудников консульства во время их визита 4 мая. Они привезли книги и почту, и это было отклонено по неизвестным причинам. Это был первый случай за долгое время, когда тюрьма отказалась принять что-либо, привезенное посольством США", - сказал он.

Он также отметил отсутствие каких-либо подвижек в вопросе обмена брата после предложения Белого Дома.

"Правительству США необходимо найти больше альтернатив, чтобы вернуть американцев домой. Нужно что-то более продуманное, чем санкции", - считает Дэвид Уилан.

Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Уилан вины не признал, но оспаривать приговор не стал.

Линн Трейси Дэвид Уилан Пол Уилан США Мордовия ФСИН
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