США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Администрация США анонсировала отмену с 12 мая требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прилетающих в страну иностранных граждан.

"Мы объявляем, что администрация по окончании 11 мая отменит требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами пассажиров", - говорится в заявлении Белого дома.

США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от COVID-19 с ноября 2021 года. При этом принимались только справки о сделанной прививке вакцинами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.

В апреле 2023 года президент США Джо Байден отменил действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного в 2020 году из-за COVID-19.