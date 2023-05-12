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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Что случилось этой ночью: пятница, 12 мая

Маск нанял нового гендиректора Twitter, Трамп подает судебную апелляция, ООН призывает талибов отменить смертную казнь

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ опровергло сообщения о прорыве обороны армией Украины. Оно заявило об успешных оборонительных боях.

- Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter. Кто именно станет новым руководителем, он не уточнил.

- США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну. Отмена анонсирована с 12 мая.

- Трамп подал апелляцию на решение суда о выплате $5 млн за клевету. Он отрицает обвинение в домогательствах к Джин Кэрролл.

- ООН призвала талибов ввести мораторий на смертную казнь и телесные наказания. За последний год несколько сотен человек приговорено Талибаном (запрещеннная в РФ террористическая организация) к смерти и телесным пыткам.

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