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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В ЕС предложили официально запретить поставки нефти РФ по "Дружбе" в Германию и Польшу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В ЕС предложили в рамках готовящегося 11-го пакета санкций против РФ запретить поставлять российскую нефть по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Однако, как уточняет агентство, "такой шаг будет в основном иметь символическое значение, поскольку обе страны уже отказались от этих поставок". При этом в июне 2022 года, когда ЕС запретил основную часть российского нефтяного экспорта в союз, для Германии и Польши сделали исключения из этого запрета.

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При этом в силе останутся исключения из санкций против нефти РФ для Венгрии, Словакии и Чехии, который получают это сырье через южный участок нефтепровода "Дружба".

По информации Bloomberg, до ограничений в 2022 году Германия и Польша получали в день примерно 480 тыс. баррелей нефти в день по трубопроводу "Дружба". Страны, которым поставляют нефть через его южный участок, тогда импортировали 290 тыс. баррелей в день, но в 2023 году эти показатели немного снизились.

Также предложения ЕС предусматривают такие исключения из новых ограничений, которые разрешают приобретать, импортировать и осуществлять транзит по трубопроводу нефти, добытой в Казахстане.

Ранее Politico сообщило со ссылкой на источники, что представители 27 стран Евросоюза накануне обсудили технические аспекты 11-го пакета антироссийских санкций, причем серьезных возражений против ужесточения ограничений в сфере энергетики нет. Предполагается, что речь в данном случае пойдет об усилении принятых ранее мер, призванных эффективнее противодействовать попаданию российской нефти по морю в страны ЕС.

Дружба ЕС РФ нефть Германия Польша
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