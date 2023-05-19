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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

ЕС сосредоточит очередные санкции против РФ на противодействии их обходу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен положить конец схемам обхода своих санкций в отношении России, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Только ЕС запретил почти 55% довоенного экспорта в Россию (около 50 млрд евро в год) и более 60% довоенного импорта (около 90 млрд), чтобы лишить Москву ряда товаров и передовых технологий и сократить ее жизненно важные потоки доходов. Но обхода наших массированных санкций становится все больше", - сказала глава ЕК в пятницу в Хиросиме перед саммитом группы G7.

По ее словам, высокие технологии, экспортируемые в ряд третьих стран, в конечном счете оказываются в России. "Мы должны положить этому конец", - сказала фон дер Ляйен.

Она заявила, что "новые (ограничительные) меры ЕС (в отношении РФ) будут направлены против обхода или уклонения операторов в этих и в других странах".

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
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