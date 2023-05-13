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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Процесс уничтожения химоружия в США завершится к осени, сообщил Байден

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил о полном уничтожении США арсеналов химического оружия к осени текущего года.

"Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени текущего года, что является важной вехой в области разоружения", - говорится в заявлении Байдена в преддверии конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать усилия Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по предотвращению его накопления, производства и применения во всем мире.

"Мы все должны работать сообща, чтобы побудить остальные страны присоединиться к Конвенции", - отметил он.

Пятая конференция государств-участников по рассмотрению КЗХО пройдет с 15 по 19 мая в Гааге.

Ранее в мае глава ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что процесс уничтожения в странах мира заявленных запасов химического оружия завершится в ближайшие недели.

"Более 70 тыс. тонн самых опасных ядовитых веществ в мире было уничтожено под надзором ОЗХО", - заявил Ариас журналистам в Нидерландах.

Он пояснил, что небольшие запасы такого оружия все еще находятся в США, и именно они "будут уничтожены в течение нескольких недель".

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. С тех пор, по данным сайта коалиции КЗХО, было уничтожено около 98% запасов химического оружия, о которых объявляли государства-обладатели.

США Джо Байден ОЗХО
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