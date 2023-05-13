Что случилось этой ночью: суббота, 13 мая

Обстрел Луганска, Эрдоган не потерпит антироссийские высказывания, экс-премьер Пакистана на свободе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шестеро детей пострадали при обстреле Луганска. Также ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

- Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов. Российская военно-гражданская администрация пообещала помочь эвакуированным с последующим обустройством.

- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о России. По словам президента Турции, отношения Анкары с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

- Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили потребности Киева для контрнаступления. Госсекретарь США подтвердил слова американского президента Джо Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется".

- Отпущенный под залог экс-премьер Пакистана Имран Хан вышел на свободу. Политик призвал сторонников быть готовыми к новым протестам.

- Процесс уничтожения химоружия в США завершится к осени. Вашингтон продолжит поддержку усилий Организации по запрещению химоружия, направленных на предотвращение его накопления, производства и применения во всем мире, подчеркнул Байден.