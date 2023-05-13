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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Блинкен и глава МИД Украины обсудили потребности Киева для контрнаступления

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудили вопросы, касающиеся необходимой для украинского контрнаступления иностранной помощи, сообщил госдеп.

"Они обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху", - говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил, что обещание американского президента Джо Байдена "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" остается в силе, отмечается в релизе

США госдеп Энтони Блинкен МИД Украины Дмитрий Кулеба
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