Блинкен и глава МИД Украины обсудили потребности Киева для контрнаступления

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудили вопросы, касающиеся необходимой для украинского контрнаступления иностранной помощи, сообщил госдеп.

"Они обсудили текущую подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнеров может способствовать его успеху", - говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил, что обещание американского президента Джо Байдена "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" остается в силе, отмечается в релизе