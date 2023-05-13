Папа римский встретился с президентом Украины
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в субботу провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщает пресс-служба Святейшего Престола.
В сообщении указано, что понтифик и украинский лидер обсудили "гуманитарную и политическую ситуацию на Украине".
"Стороны подтвердили необходимость продолжать гуманитарные усилия по оказанию помощи населению", - отмечается в сообщении.
Беседа продлилась 40 минут, сообщают в Ватикане.
Ранее в субботу Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой.