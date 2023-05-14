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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в июле

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут очередную встречу в "брюссельском формате" в июле.

Такое заявление Мишель сделал на брифинге в воскресенье после трехсторонней встречи с участием Алиева и Пашиняна.

Комментируя итоги встречи, Мишель отметил, что главной темой переговоров было обсуждение нормализации отношений между двумя странами. "Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание нормализовать ситуацию в регионе. Мы также обсудили вопросы делимитации границ между двумя странами", - сказал он.

По его словам, главная цель ЕС в организации переговоров - добиться устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. "Мы готовы организовывать встречи в "брюссельском формате" столько, сколько нужно", - отметил он.

Лидеры Азербайджана и Армении также подтвердили свою приверженность Алма-атинской декларации 1991 года. "Лидеры подтвердили уважение к территориальной целостности Армении в 29,8 тыс. кв. км и Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км", - добавил он.

Мишель добавил, что стороны продолжат встречи в рамках делимитации границ.

Между тем пресс-служба правительства Армении сообщила в воскресенье, что Пашинян и Алиев на встрече в Брюсселе достигли договоренности о проведении встреч в июне в Кишиневе и в Брюсселе в июле.

В сообщении отмечается, что на встрече в Брюсселе в воскресенье с участием Мишеля Пашинян и Алиев обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, работы по обеспечению делимитации и приграничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, соглашение об урегулировании армяно-азербайджанских отношений, вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, ситуацию с пленными, без вести пропавшими и другие гуманитарные вопросы.

Азербайджан Армения Никол Пашинян Ильхам Алиев
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