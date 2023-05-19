Кремль подтвердил возможность встречи в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле косвенно подтвердили возможность трехсторонней встречи 25 мая в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана, но не стали давать более точные сведения.

18 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев получили предложение принять участие в трехсторонней встрече на высшем уровне в Москве 25 мая. "Мы приняли это предложение", - добавил Пашинян.

Пескова попросили это прокомментировать.

"На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции, там будут и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве, - ответил Песков. - По возможным контактам будем своевременно вас информировать".