МИД Азербайджана и госдеп США обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провел телефонный разговор с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, а также нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

"Мамедов и Олсон в ходе телефонного разговора обсудили азербайджано-американские двусторонние отношения, текущую ситуацию в регионе, шаги в направлении нормализации отношений между Баку и Ереваном", - сообщает МИД Азербайджана.

Мамедов в ходе разговора подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией и является основным инициатором подписания мирного договора. Армения, по его словам, препятствует мирному процессу - "последние провокации Еревана на границе наносят вред международным усилиям по мирным переговорам".

Олсон, в свою очередь, заявила о важности мира и стабильности на Южном Кавказе и подписания для достижения этого мирного договора. Она добавила, что США постоянно готовы оказывать поддержку двусторонним переговорам между Азербайджаном и Арменией.

"В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечает азербайджанский МИД.