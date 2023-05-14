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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Партия Эрдогана лидирует на выборах после подсчета более половины бюллетеней

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Народный альянс", в который входит правящая в Турции "Партия справедливости и развития" во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, получил на выборах в парламент около 52% голосов избирателей по итогам подсчета порядка 58% бюллетеней, сообщает "Анадолу".

Таким образом, он обеспечил себе 273 депутатских места, отмечается в сообщении.

Оппозиционный "Национальный альянс", состоящий из шести партий, набрал примерно 33% голосов - 167 депутатских мест. На третьем месте оказался "Альянс труда и свободы" - 8,96% голосов и 58 мест.

Всего в парламенте Турции 600 депутатских мест. За них борются 24 политические партии и 151 независимый кандидат. До нынешних выборов 53,7% парламента составляли члены "Народного альянса", 33,9% - "Национального альянса".

Турция Эрдоган Реджеп Тайип
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