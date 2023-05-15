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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 98% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45%.

Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,3% голосов избирателей.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Синан Оган обещал поддержать Кемаля Кылычдароглу в случае второго тура выборов.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
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