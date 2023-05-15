Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 98% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45%.

Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,3% голосов избирателей.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Синан Оган обещал поддержать Кемаля Кылычдароглу в случае второго тура выборов.