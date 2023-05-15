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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Турецкий фондовый индекс падает на 3% на результатах выборов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Турции падает, курс турецкой лиры к доллару снижается на итогах первого тура президентских выборов в стране.

Индекс BIST 100 снижается на 3,2%, ранее в ходе торгов его падение превышало 6%. Лира к доллару просела на 0,4%, доллар торгуется на отметке 19,6625 лиры против 19,5848 лиры на завершение торгов в минувшую пятницу.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36% голосов на состоявшихся на выходных президентских выборах, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней. Турцию ждет второй тур выборов президента.

"Политическая неопределенность никогда не была позитивным фактором для настроений инвесторов, а в последующие две недели нас ждет неопределенность, низкая предсказуемость и высокая волатильность в турецких активах", - написала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Кемаль Кылычдароглу BIST 100
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