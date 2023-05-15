Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Нефть продолжила дешеветь после снижения цен на минувшей неделе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, ставшего четвертым кряду.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 составляет $73,55 баррель, что на $0,62 (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,81 (1,1%), до $74,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,58 (0,83%), до $69,46 за баррель. В пятницу стоимость контрактов уменьшилась на $0,83 (1,2%), до $70,04 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI – на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

"Настроение на нефтяном рынке остается негативным и характеризуется неопределенностью прогноза спроса и опасениями по поводу потолка госдолга США, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep. - Скорее всего, рынок будет ждать пересмотра ожиданий спроса в ежемесячном прогнозе Международного энергетического агентства".

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на две единицы и составило 586, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 мая

Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Эрдоган считает, что переизбрался уже в первом туре

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 92% бюллетеней

Партия Эрдогана лидирует на выборах после подсчета более половины бюллетеней

Эрдоган лидирует с 52% голосов по итогам подсчета свыше 56% бюллетеней

Эрдоган лидирует с 52% голосов по итогам подсчета свыше 56% бюллетеней

Эрдоган набирает 54,2% голосов по итогам подсчета четверти бюллетеней

Эрдоган набирает 54,2% голосов по итогам подсчета четверти бюллетеней

Вучич объявил о скором уходе с поста главы правящей партии

Вучич объявил о скором уходе с поста главы правящей партии

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });