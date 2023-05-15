Brent подорожала до $75,58 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США.

К 17:54 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,9%) , до $75,58 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,33 (1,9%), до $71,37 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Во вторник на нефтяные котировки могут повлиять апрельские данные о промышленном производстве и розничных продажах в Китае, сказал MarketWatch старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Китайские макроэкономические индикаторы в последние недели, как правило, разочаровывают, и, если со статистикой промпроизводства и розничных продаж в КНР будет так же, это может стать дополнительным сдерживающим фактором для цен на нефть", - отметил Уотерер.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает рост промпроизводства в апреле в Китае на 10,9% в годовом выражении после повышения на 3,9% в марте, розничных продаж - на 21% после подъема на 10,6%.

Трейдеры также ожидают во вторник публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти и апрельских данных о промышленном производстве и розничных продажах в США.