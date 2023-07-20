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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Крупнейший золотодобытчик мира во II квартале снизил производство на 17%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont во II квартале 2023 года произвел 1,24 млн унций золота и еще 256 тысяч унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это на 17% и 22% соответственно меньше, чем в апреле-июне 2022 года.

На фоне снижения объемов производства совокупные денежные затраты (AISC) производства золота подскочили на 23%, до $1472 на унцию. Скорректированная EBITDA снизилась на 21%, до $910 млн.

Newmont рассчитывает, что во второй половине года производственные показатели будут лучше и издержки сократятся. Компания сохраняет прогноз на год в объеме 5,7-6,3 млн унции золота при средних AISC $1150-1250 на унцию.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель II квартал 2023 II квартал 2022 Динамика
Производство золота, млн унций 1,240 1,495 -17%
AISC, $ на унцию 1472 1199 23%
Средняя цена реализации золота, $ на унцию 1965 1836 7%
Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента 256 330 -22%
Чистая прибыль, $ млн 153 379 -60%
Скорректированная чистая прибыль, $ млн 266 362 -27%
Скорректированная EBITDA, $ млн 910 1149 -21%
Capex, $ млн 616 519 19%
FCF, $ млн 40 514 -92%

В 2019 году Newmont купил золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы компании расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newmont Goldcorp
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