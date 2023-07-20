Крупнейший золотодобытчик мира во II квартале снизил производство на 17%

На фоне снижения объемов производства совокупные денежные затраты (AISC) производства золота подскочили на 23%, до $1472 на унцию. Скорректированная EBITDA снизилась на 21%, до $910 млн.

Newmont рассчитывает, что во второй половине года производственные показатели будут лучше и издержки сократятся. Компания сохраняет прогноз на год в объеме 5,7-6,3 млн унции золота при средних AISC $1150-1250 на унцию.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель II квартал 2023 II квартал 2022 Динамика Производство золота, млн унций 1,240 1,495 -17% AISC, $ на унцию 1472 1199 23% Средняя цена реализации золота, $ на унцию 1965 1836 7% Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента 256 330 -22% Чистая прибыль, $ млн 153 379 -60% Скорректированная чистая прибыль, $ млн 266 362 -27% Скорректированная EBITDA, $ млн 910 1149 -21% Capex, $ млн 616 519 19% FCF, $ млн 40 514 -92%

В 2019 году Newmont купил золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы компании расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.