Крупнейший золотодобытчик мира во II квартале снизил производство на 17%
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont во II квартале 2023 года произвел 1,24 млн унций золота и еще 256 тысяч унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это на 17% и 22% соответственно меньше, чем в апреле-июне 2022 года.
На фоне снижения объемов производства совокупные денежные затраты (AISC) производства золота подскочили на 23%, до $1472 на унцию. Скорректированная EBITDA снизилась на 21%, до $910 млн.
Newmont рассчитывает, что во второй половине года производственные показатели будут лучше и издержки сократятся. Компания сохраняет прогноз на год в объеме 5,7-6,3 млн унции золота при средних AISC $1150-1250 на унцию.
Операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|II квартал 2023
|II квартал 2022
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,240
|1,495
|-17%
|AISC, $ на унцию
|1472
|1199
|23%
|Средняя цена реализации золота, $ на унцию
|1965
|1836
|7%
|Производство других металлов, тыс. унций золотого эквивалента
|256
|330
|-22%
|Чистая прибыль, $ млн
|153
|379
|-60%
|Скорректированная чистая прибыль, $ млн
|266
|362
|-27%
|Скорректированная EBITDA, $ млн
|910
|1149
|-21%
|Capex, $ млн
|616
|519
|19%
|FCF, $ млн
|40
|514
|-92%
В 2019 году Newmont купил золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы компании расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.